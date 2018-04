Stärke 5,2

Dutzende Verletzte bei Erdbeben in der Türkei

24.04.2018, 16:23 Uhr | AP

Stärke 5,2: Bei einem Erdbeben in der Türkei gab es viele Menschen, die sich bei der Flucht aus ihren Häusern verletzten. (Quelle: Reuters)

Bei einem Erdbeben im Südosten der Türkei sind nach amtlichen Angaben mehrere Dutzend Menschen verletzt worden. Viele verletzten sich wohl bei der Flucht aus ihren Häusern.

Laut US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 5,2 und ereignete sich um 3.34 Ortszeit (2.34 MESZ) in zehn Kilometern Tiefe. Die Verletzten gab es in dem Dorf Samsat in der Provinz Adiyaman, wie türkische Behörden mitteilten.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ankara wurden 35 Personen medizinisch behandelt. Das Gouverneursamt teilte mit, die meisten Verletzten habe es gegeben, als Bewohner in Panik aus ihren Häusern flohen.

Die Nachrichtenagentur Anadolu zitierte ein Opfer, Zeynep Berk, mit den Angaben, ihr Haus sei zusammengebrochen und auf sie und vier Mitbewohner gestürzt. Das Erdbeben war auch in benachbarten Provinzen zu spüren.