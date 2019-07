Nach heftigem Unwetter

Erdrutsche schneiden Tal in Sachsen ab

13.07.2019, 21:39 Uhr | dpa

Kirnitzschtal in Sachsen: Helfer säubern nach einem Erdrutsch in der Sächsischen Schweiz die Straße. (Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa)

Ein heftiges Unwetter hat in der Sächsischen Schweiz Erdrutsche ausgelöst. Das beliebte Kirnitzschtal war dadurch für Stunden blockiert. Helfer rückten mit schwerem Gerät an.

Das beliebte Kirnitzschtal in der Sächsischen Schweiz ist nach einem Unwetter und mehreren Erdrutschen mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die von Einheimischen und Touristen genutzte Kirnitzschtalbahn musste pausieren, bis der Schlamm beseitigt war, wie ein Polizeisprecher in Dresden am Samstag sagte.

Auf der knapp acht Kilometer langen Strecke entlang des gleichnamigen Flüsschens verkehrt seit 1898 eine Bahn durch das Felstal. Auch Hollywood-Star Kate Winslet fuhr schon in der früheren Straßenbahn, als Schaffnerin Hanna Schmitz beim Dreh für "Der Vorleser". Am Sonntag sollte die Bahn wieder fahren.

Zwischen dem Zeltplatz Ostrauer Mühle und dem Forsthaus im Kirnitzschtal räumten Helfer Schlamm weg. Nach Angaben des zuständigen Landratsamtes in Pirna türmten sich die Erdmassen bis zu einem Meter. Der Linienbus konnte noch fahren, der normale Verkehr wurde über Stunden umgeleitet.





Auch im Erzgebirge und an dem Flughafen Dresden kam viel Wasser herunter, wie Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Leipzig sagte. Am Flughafen fielen aufgrund des Wetters mehrere Flüge aus. Das nach Südeuropa abziehende Tief "Quinctilius" und Hoch "Xandra" über den Britischen Inseln bringen weiter kühle Luft aus dem Norden - die Gewitter machen nur eine Pause.