Luxushotel evakuiert

Waldbrand auf Gran Canaria wütet weiter

19.08.2019, 04:47 Uhr | dpa, AFP, jmt, aj

Feuer in Valleseco auf Gran Canaria: Wieder müssen Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. (Quelle: Angel Medina)

Kurz nach den verheerenden Waldbränden auf Gran Canaria ist wieder ein Feuer dort ausgebrochen. Rund 1.500 Hektar brennen. Tausende Menschen müssen die Region verlassen.

Der Waldbrand in den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria wütet weiter: Das am Samstagabend nahe des Ortes Valleseco ausgebrochene Feuer habe sich mittlerweile auf 1.500 Hektar ausgebreitet, teilten die lokalen Behörden mit. Geschätzt 4.000 Menschen aus 40 Ortschaften seien in Sicherheit gebracht worden.



Der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, sagte, das heiße Wetter und die niedrige Luftfeuchtigkeit machten es sehr schwer, das "extrem aggressive" Feuer zu kontrollieren. Mehr als 600 Helfer, zwei Flugzeuge und neun Hubschrauber würden eingesetzt, um den Brand zu löschen. Die Evakuierungsaktion begründete er damit, keine Opfer riskieren zu wollen: "Wir wollen, dass dies ohne Verluste endet."

"Verlassen Sie das Gebiet"

Das Feuer brach am Samstagabend in der gleichen Region aus, wo erst vor vier Tagen ein Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden konnte. "Wir erwarten eine schwierige Nacht, da starker Wind vorhergesagt ist", sagte er. Betroffen waren sechs Ortschaften, darunter die Stadt Valleseco und das nahe gelegene Dorf Tejeda. Die Inselverwaltung meldete im Kurzbotschaftendienst Twitter, der Aussichtspunkt Cruz de Tejeda, ein nahe gelegenes Luxushotel und ein Ferienhaus würden sicherheitshalber evakuiert.



Straßen rund um den Brandherd würden gesperrt. "Verlassen Sie das Gebiet", hieß es in Großbuchstaben in einer Twitter-Botschaft. Nach Angaben der Feuerwehr wurden Hubschrauber in die Region geschickt. Die Lage sehe derzeit wegen der Temperaturen, der Winde und der Trockenheit allerdings "nicht gut aus". Ein Löschflugzeug ist nach Behördenangaben auf dem Weg vom spanischen Festland nach Gran Canaria.







Ein Reporter hatte berichtet, die Behörden gingen von Brandstiftung aus. Erst am Dienstag hatte die Feuerwehr einen Waldbrand in der gleichen Region im Zentrum der Kanaren-Insel unter Kontrolle gebracht. Gleichzeitig hatte der Katastrophenschutz gewarnt, bei starkem Wind und großer Hitze könnten verbleibende Glutnester jederzeit wieder aufflackern und ein neues Feuer auslösen. Insgesamt waren im Gebiet um die Gemeinden Tejeda und Artenara südwestlich der Hauptstadt Las Palmas rund 1.500 Hektar verbrannt. Etwa 1.000 Menschen waren vorübergehend in Sicherheit gebracht worden.