Landesweit zu spüren

Starkes Erdbeben erschüttert Türkei – mindestens 14 Tote

24.01.2020, 22:44 Uhr | law, nhr, AFP, dpa

Ein sehr starkes Erdbeben hat die Türkei erschüttert. Es soll bis in die Nachbarländer zu spüren gewesen sein. Experten befürchten schwere Schäden.

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,8 im Osten der Türkei sind am Freitag mindestens 14 Menschen getötet worden. Acht Menschen seien in der Provinz Elazig ums Leben gekommen, sechs weitere in der Nachbarprovinz Malatya, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Abend mit. Das türkische Fernsehen zeigte Bilder von Menschen, die in Panik auf die Straße liefen. Das Beben ging von der Provinz Elazig im Osten des Landes aus.

Innenminister Süleyman Soylu hatte zuvor laut der Nachrichtenagentur Anadolu von vier Toten und mehreren eingestürzten Gebäuden gesprochen. Die US-Erdbebenwarte USGS registrierte eine Erdbebenstärke von 6,7. Das Zentrum habe im Bezirk Sivrice gelegen. Solu kündigte an, umgehend in die Region zu reisen. Das Beben soll im ganzen Land sowie in Israel, dem Irak und Syrien zu spüren gewesen sein, hieß es in ersten Berichten.

Bilder zeigen eingestürzte und brennende Häuser

Das Beben ereignete sich gegen 20.55 Uhr (18.55 Uhr MEZ) in Sivrice in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Der türkische Erdbebendienst hat seit dem schweren Beben inzwischen Dutzende Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 4,5 registriert; mehr als 400 Rettungsteams seien auf dem Weg in die Region. Die 4.000-Einwohnerort Sivrice liegt südlich der Stadt Elazig an einem See und ist eines der beliebtesten Touristenziele in der Region.

In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder von zahlreichen eingestürzten Häusern, vereinzelt sind auch Feuer ausgebrochen. Auf Twitter verbreitete Videos zeigen den Brand in einem mehrgeschossigen Haus in Elazig:

An der Störungszone, der Grenze zwischen der Arabischen und der Anatolischen Kontinentalplatte, hat sich das letzte große Beben 1875 ereignet, berichtet die Seite erdbebebennews.de. Experten hatten gewarnt, dass sich dort erhebliche Spannung aufgebaut haben und es es zu einem starken Beben kommen könnte.

Der Dienst Catnews des deutschen Wissenschaftlers Andreas Schäfer hat ermittelt, dass die Intensität um das Epizentrum teilweise großflächige Zerstörung bedeuten dürfte. Erschwerend kommen für die Menschen dort widrige Witterungsbedingungen hinzu. In der Region sinken die Temperaturen aktuell deutlich unter null Grad.

Die Gegend rund um das Zentrum des Bebens ist vergleichsweise dünn besiedelt, aber viele Gebäude könnten dort nach einer Einschätzung des Europäischen Mediterranen Erdbebenzentrums wenig erdbebensicher gebaut sein.

In der Türkei kommt es immer wieder zu Erdbeben. Eines der schlimmsten hatte die Stärke 7,6 im Jahr 1999. Das Epizentrum lag damals in Gölcük südöstlich von Istanbul. Es gab Zehntausende Verletzte und Tote.