Sturmflut an der Ostsee

Touristen begaffen meterhohe Wellen in Stralsund

15.10.2020, 11:38 Uhr | dpa

Überflutete Innenstadt in Lübeck: Stürmisches Herbstwetter hat zu Hochwasser und ungewöhnlichen Einhörnern in Lübecks Innenstadt geführt. (Quelle: Bodo Marks/dpa)

Fünf Meter hohe Wellen und überflutete Innenstädte: Am Mittwoch traf das Sturmtief Gisela mit voller Wucht auf die Ostseeküste. Im besonders betroffenen Mecklenburg-Vorpommern beginnen jetzt die Aufräumarbeiten. Doch wenigstens ein paar Besucher hatten ihren Spaß.

Das Sturmtief Gisela hat am Mittwoch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen geführt. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Dabei sind die Schäden noch gar nicht abzusehen.

Laut dem NDR tosten am Mittwoch auf dem Meer bis zu fünf Meter hohe Wellen. Über Land wurden Sturmböen mit bis zu 90 km/h gemessen. Über die Insel Usedom wehte sogar kurzzeitig ein Orkan mit 122 km/h. Einige Wassersportler hielt das offenbar nicht davon ab, sich aufs Meer zu wagen: "Die Kite-Surfer in Mukran haben richtig Spaß", sagte der Meteorologe Stefan Kreibohm aus dem NDR Wetterstudio auf Hiddensee.

Ein Landkreis war besonders schwer betroffen

Laut der dpa richtete die Sturmluft im Landkreis Vorpommern-Greifswald die größten Schäden an. Dort wurde am Mittwoch wegen der steigenden Wasserstände die Alarmstufe 2 ausgelöst. Bei der zweiten von vier Alarmstufen sollten die Deiche auf Schäden kontrolliert werden, teilte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) mit. Zudem warf der Sturm im gesamten Landkreis zahlreiche Bäume um. Straßen mussten gesperrt werden. Feuerwehrleute holten die Stämme von Straßen und Schienen.

Medienberichten zufolge rechnet Lubmins Bürgermeister Axel Vogt mit Flutschäden am neu aufgeschütteten Strand. Am Donnerstagvormittag soll es eine Bauberatung geben.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) verlängerte die Sturmflutwarnung an der Ostsee bis zum Donnerstag. Demnach ist an der gesamten deutschen Ostseeküste mit Wasserständen von 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand zu rechnen. In der Lübecker und Wismarer Bucht sowie im Greifswalder Bodden sind Wasserstände bis 1,40 Meter über dem mittleren Wasserstand möglich.

In Wismar ertönten wegen des Hochwassers Sirenen. Die Feuerwehr stellte Sandsäcke zur Verfügung.

Einwohner schützen sich – Touristen schießen Fotos

Während die Einwohner versuchen, ihre Häuser zu schützen, genießen offenbar viele Touristen das Schauspiel an der Küste. Wie der NDR berichtet, fanden sich in den beliebten Küstenorten zahlreiche Besucher ein, um Fotos von der stürmischen Ostsee zu knipsen. Vor dem Ozeanum am Stralsunder Hafen bildeten sich trotz der Hochwassergefahr lange Schlangen. Die Stadt Stralsund drohte den Angereisten damit, Autos abzuschleppen, wenn sie nicht rechtzeitig aus dem Hafenbereich entfernt würden.

Viele Reedereien hatten am Mittwoch ihren Fährbetrieb eingestellt. Die Reederei FRS Königslinjen, die die Schweden-Schnellfähre zwischen Sassnitz-Mukran und Ystad betreibt, hat die Abfahrten für den heutigen Donnerstag bereits abgesagt.

Meteorologe: Ganz normales Herbstwetter

Im Verlauf des Tages werden weiter Wasserstände von einem Meter bis 1,30 Meter über Normal erwartet, wie es hieß. Für den Meteorologen Stefan Kreibohm vom Wetterstudio auf Hiddensee ist das Sturmtief ein ganz normaler Herbststurm. Erst ab einem Stand von 1,50 bis 2 Metern über dem mittleren Wasserstand spricht man von einer schweren Sturmflut.



Erst im März hatte es an der deutschen Ostsee ein vergleichbares Unwetter gegeben. Damals kletterte der Wasserpegel auf 1,57 in Lübeck und 1,31 Meter in Greifswald.