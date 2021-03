16.000 Erdbeben

Vulkanausbruch nahe Islands Hauptstadt Reykjavik

20.03.2021, 00:58 Uhr | dpa

Wieder macht Island mit seismischen Aktivitäten Schlagzeilen. Diesmal ist der Vulkan Fagradalsfjall ausgebrochen, nachts kann man das Leuchten der Lava sehen.

Im Süden Islands ist es zu einem Ausbruch des Vulkans Fagradalsfjall gekommen. Laut dem Meteorologischen Dienst des Inselstaats wurden zwar nur leichte seismologische Ausschläge gemessen. Der Zivil- und Katastrophenschutz warnte jedoch davor, sich dem Vulkan nicht weit von der Hauptstadt Reykjavik zu nähern und die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort zu behindern. Mittlerweile wurde auch der Internationale Flughafen in Reykjavik kurzzeitig geschlossen.Der isländische Präsident Guðni Th. Jóhannesson schrieb auf Twitter, es gäbe keine unmittelbare Gefahr für Leben und Häuser, man solle aber wachsam sein.

Örtlichen Medienberichten zufolge wurde ein Hubschrauber der Küstenwache zum Ort des Geschehens geschickt, um Ausmaß und Folgen des Vulkanausbruchs besser einschätzen zu können. Auf Bildern in sozialen Medien und im lokalen Fernsehen war ein rotes Leuchten über dem Vulkangipfel erkennbar, das am Nachthimmel kilometerweit zu sehen war.



Erinnerungen an Eyjafjallajökull-Ausbruch

Die Oberfläche des Vulkans war auf einer Länge von 500 Metern aufgerissen und kleine Lavafontänen spritzten in die Höhe. Ein glühender Strom flüssigen Gesteins ergoss sich entlang der Bergflanken und erreichte den Angaben zufolge eine Größe von etwa einem Quadratkilometer.

Der Zugang zum Vulkan Fagradalsfjall in Island ist nach ist abgesperrt. Er war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen. (Quelle: Seeliger/imago images)



Der Fagradalsfjall liegt knapp 30 Kilometer entfernt von Reykjavik am südwestlichen Zipfel Islands. In der letzten Woche gab es in diesem Gebiet mehr als 16.000 Erdbeben (bis Stärke 5.7) Sein Ausbruch weckt Erinnerungen an die folgenschwere Eruption des Vulkangletschers Eyjafjallajökull vor zehn Jahren. Die dabei entstandene kilometerhohe Aschewolke hatte im Frühjahr 2010 den internationalen Flugverkehr über längere Zeit lahmgelegt und den Bekanntheitsgrad der kleinen Inselnation mit rund 360.000 Einwohnern schlagartig gesteigert.