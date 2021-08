Berichte über Schäden

Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben in Haiti

14.08.2021, 15:54 Uhr | t-online, mk

Nach einem Erdbeben der Stärke 7,2 warnen die Behörden in Haiti vor einem Tsunami. In der Dominikanischen Republik gerieten Menschen in Panik. Haiti wurde erst 2010 von einem verheerenden Beben heimgesucht.

Nach einem schweren Erdbeben in Haiti haben die Behörden eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte der Erdstoß am Samstagmorgen (Ortszeit) eine Stärke von 7,2. Das Beben war im ganzen Land zu spüren. Laut Videos im Internet wurden in mehreren Orten Wohnhäuser, Kirchen und Schulen beschädigt. Das US-Tsunamiwarnzentrum schrieb auf Twitter dagegen, es bestehe keine Tsunami-Gefahr.

Laut europäischen Erdbebenforschern befand sich das Epizentrum 119 Kilometer entfernt von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet auf Twitter von Schäden in Haiti.

Auch in der Dominikanischen Republik, die sich die Insel Hispaniola mit Haiti teilt, war das Beben zu spüren und versetzte die Bevölkerung in Panik, wie die dominikanische Zeitung "Diario Libre" berichtete.



2010 verwüstete ein schweres Erdbeben Haiti

Haiti wurde zuletzt am 12. Januar 2010 von einem schweren Erdbeben getroffen. Offiziell starben bei dem Beben der Stärke 7,0 etwa 316.000 Menschen, manche Schätzungen gehen von bis zu 500.000 Todesopfern aus. Das Epizentrum lag damals nur 25 Kilometer von Port-au-Prince entfernt, das Beben gilt als das verheerendste des 21. Jahrhunderts.



Haiti wurde erst vor einem Monat durch einen Mordanschlag auf Präsident Jovenel Moïse schwer erschüttert. Die Justiz hat in dem Fall noch keine Ermittlungen eingeleitet. Der Oberste Richter des Landes hat nach Angaben aus Justizkreisen große Schwierigkeiten, einen Ermittlungsrichter zu finden. Die infrage kommenden Juristen haben demnach Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Familie.