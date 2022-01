Stärke 6,5

Erdbeben vor Zypern erschüttert östliches Mittelmeer

11.01.2022, 08:17 Uhr | dpa

Schweres Erdbeben im östlichen Mittelmeer: Auf der Insel Zypern rannten Tausende Menschen auf die Straßen. Das Beben war unter anderem auch in der Südtürkei und Israel zu spüren.

Die Mittelmeerinsel Zypern und das gesamte östliche Mittelmeer sind am frühen Dienstagmorgen von einem Erdbeben erschüttert worden. Die europäische Erdbebenwarte ESMC gab die Stärke des Bebens mit 6,5 an. Das Zentrum des Erdstoßes lag etwa 120 Kilometer nordwestlich von Limassol unter dem Meer in einer Tiefe von 51 Kilometern. Informationen über eventuelle Opfer oder schwere Schäden lagen zunächst nicht vor.

Tausende Menschen rannten auf die Straßen und verbrachten die Nacht im Freien, berichtete der staatliche zyprische Rundfunk (RIK). Das Beben ereignete sich wenige Minuten nach 02.00 MEZ am frühen Dienstagmorgen. Gespürt wurde der Erdstoß auch in der Südtürkei, Israel, auf Kreta und Rhodos in Griechenland und in Ägypten, hieß es in den Berichten weiter.