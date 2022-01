Unübersichtliche Situation

Vulkanausbruch im Pazifik: "beispiellose Katastrophe"

18.01.2022, 20:34 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online

Nach dem Vulkanausbruch vor der Küste Tongas dringen erste Informationen nach außen. Drei Tote wurden bislang bestätigt. Die Regierung befürchtet jedoch ein deutlich schlimmeres Ausmaß.

Tage nach dem gewaltigen Ausbruch eines Untersee-Vulkans sickern Informationen zum Ausmaß der Schäden aus dem Südsee-Archipel Tonga. Die Regierung des Inselreichs hat in einer ersten offiziellen Mitteilung seit der Eruption von Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai im Pazifik mindestens drei Tote bestätigt.



Eine 50-jährige Britin, die mit ihrem Mann in Tongas Hauptstadt Nuku'alofa lebte, wurde von der Tsunami-Welle ins Meer gezogen, als sie ihre Hunde retten wollte und starb, wie ihr Bruder am Montag britischen Medien sagte. Sie leitete dort ein Tierheim. Bei den zwei anderen Toten handelt es sich um Tongaer – eine 65-jährige Frau auf Mango Island und ein 49-jähriger Mann auf Nomuka. Es wird befürchtet, dass noch mehr Menschen gestorben sind. Mindestens 50 Häuser sollen zerstört und 100 weitere beschädigt worden sein. Außerdem wurde eine Reihe von Verletzten gemeldet. Die Regierung Tongas sprach von einer "beispiellosen Katastrophe".

Kommunikation zunächst schwierig



Die Kommunikationsverbindungen waren seit dem Ausbruch am Samstag beeinträchtigt, weil ein wichtiges Unterseekabel durch das Seebeben gekappt wurde. Man arbeite an der Wiederherstellung der Dienste – einschließlich des Internets, hieß es weiter. Mit der nördlichsten Inselkette Niuas konnte demnach bisher kein Kontakt hergestellt werden. Sie galt aufgrund der Entfernung zum Vulkan jedoch als weniger gefährdet.

Satellitenbilder der tongaischen Hauptstadt Nuku'alofa: Das Hafengelände ist vor dem Vulkanausbruch (links) zu sehen und danach – bedeckt von Asche und Trümmern (rechts). (Quelle: Maxar Technologies/Reuters)

Regierungsangaben zufolge brachte Tongas Marine lebenswichtige Vorräte auf einige Inseln. Sorge gibt es nach dem von dem Vulkan ausgelösten Tsunami vor allem um die tief liegenden Inseln Mango und Fonoi. Die UN teilten mit, dass ein Signal von einem Notsender auf der nur wenig über den Meeresspiegel ragenden Insel Mango empfangen worden sei. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erklärte, Überwachungsflüge hätten "erhebliche Sachschäden" auf Mango festgestellt.



Aus der Hauptstadt Nuku'alofa seien schwere Schäden in Küstennähe gemeldet worden. Die Gesundheitseinrichtungen funktionieren jedoch nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sorge bestehe wegen der dicken Ascheschicht, die Wasserreservoire kontaminiert haben könnte. Die Bevölkerung sei aufgerufen worden, nur abgefülltes Wasser zu trinken.

Zahlreiche Häuser zerstört

Auf Mango Island, wo rund 36 Menschen wohnen, seien alle Häuser zerstört worden, auf Fonoifua stünden nur noch zwei Häuser und die Insel Namuka sei stark beschädigt worden, hieß es aus dem Büro von Ministerpräsident Siaosi Sovaleni. "Die Leute sind in Panik, sie rennen herum und sind verletzt. Möglicherweise gibt es mehr Tote", sagte der Vize-Botschafter von Tonga in Australien, Curtis Tu'ihalangingie.



Auf der benachbarten Insel Atata mit ihren rund 100 Bewohnern seien zahlreiche Gebäude verschwunden. "Die Welle ist offenbar einmal komplett über Atata hinweggerollt." Atata Island und Mango Island liegen rund 50 und 70 Kilometer von dem Vulkan entfernt. Die Bewohner der Inseln Mango, Fonoifua und Atata wurden nach Regierungsangaben von der Marine in Sicherheit gebracht.

Die Inselgruppe Ha'apia, auf der Mango liegt, und die Westküste von Tongas Hauptinsel Tongatapu wurden von bis zu 15 Meter hohen Tsunamiwellen getroffen. Die Bewohner wurden in Evakuierungszentren gebracht, da 56 Häuser an dieser Küste zerstört oder schwer beschädigt wurden.

OCHA meldete auch "umfangreiche Schäden" an den westlichen Stränden Tongatapus. Tongas Hauptstadt Nuku'alofa wurde von zwei Zentimetern Vulkanasche und Staub bedeckt, hieß es. Die Uferpromenade der Hauptstadt wurde demnach durch die vom Tsunami ins Landesinnere geschleuderten Felsen und Trümmer schwer beschädigt. Der australische Entwicklungsminister Zed Seselja sagte, ein kleines Kontingent australischer Polizisten, das in Tonga stationiert ist, habe eine "ziemlich besorgniserregende" erste Bewertung des westlichen Küstengebiets abgegeben.

Internationale Telefonleitungen immer noch außer Betrieb

Die Stromversorgung wurde in Teilen der Hauptstadt wiederhergestellt, ebenso die lokalen Telefonleitungen. "Die Kommunikation ist weiter das größte Problem, da Internet und internationale Telefonleitungen immer noch außer Betrieb sind", verlautete es seitens der UN-Behörde. Satellitentelefone seien das einzige zuverlässige Instrument zur Kommunikation mit der Außenwelt, aber auch sie funktionierten nicht immer zuverlässig. "Insgesamt scheint es auch rund um die Hauptinsel Tongatapu erhebliche Schäden an der Infrastruktur zu geben."



Alle Inseln seien von einer Ascheschicht bedeckt sein, teilte die Regierung mit. Der Flughafen der Hauptstadt sollte laut OCHA bis Montag von der Vulkanasche befreit sein. Australien hatte erklärt, dass die Landebahn frei von Asche sein müsse, bevor Militärflugzeuge mit Hilfsgütern landen können.

Auch in Peru waren die Folgen des Vulkanausbruchs spürbar. Ungewöhnlich hohe Wellen, die die Behörden auf den Ausbruch des unterseeischen Vulkans in Tonga zurückführen, verursachten einen Ölunfall an der peruanischen Pazifikküste, während ein Schiff am Sonntag Öl in die Raffinerie La Pampilla verlud. Ein Ölteppich breitete sich daraufhin am Cavero Strand in Ventanilla aus.

Neuseeland und Australien schicken Schiffe

Neuseeland wollte noch am Dienstag zwei Schiffe mit Hilfsgütern nach Tonga schicken. Ein formelles Hilfeersuchen aus Tonga stehe noch aus. Aber die neuseeländische Regierung wolle die Schiffe HMNZS Wellington und HMNZS Aotearoa dennoch bereits entsenden, da diese drei Tage brauchten, um die betroffene Region zu erreichen. "Die durch den Ausbruch verursachten Kommunikationsprobleme machen diese Katastrophenhilfe zu einer besonderen Herausforderung", teilte die neuseeländische Außenministerin Nanaia Mahuta mit.

Blick über Tonga: Die Häuser sind mit Asche bedeckt. (Quelle: Vanessa Parker/NZDF/dpa)



Eines der Schiffe soll vor allem dringend benötigtes Trinkwasser transportieren. "Wasser hat in dieser Phase für Tonga höchste Priorität und die HMNZS Aotearoa kann 250.000 Liter transportieren und 70.000 Liter pro Tag durch eine Entsalzungsanlage produzieren", sagte Verteidigungsminister Peeni Henare. Auch im australischen Brisbane sollte am Mittwoch ein Schiff ablegen. Laut der Nachrichtenagentur AAP wird die "HMAS Adelaide" sowohl humanitäre Hilfen als auch medizinisches Fachpersonal und Helikopter an Bord haben.

Die Regierung von Tonga hat auch Angst, dass durch die Hilfslieferungen das Coronavirus eingeschleppt werden könnte. Bislang ist der kleine Pazifikstaat coronafrei. Jede Lieferung, die nach Tonga geschickt werde, soll unter Quarantäne gestellt werden. Geplant ist Botschafter Tu'ihalangingie zufolge auch, dass kein ausländisches Personal die Flugzeuge verlässt.

Weitere Ausbrüche möglich

Der Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai liegt nur 65 Kilometer von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa entfernt. Der unter der Wasseroberfläche liegende Feuerberg ist 1.800 Meter hoch und 20 Kilometer breit. Er hatte am Samstag eine gigantische Aschewolke kilometerweit in die Höhe geschleudert und Tsunami-Wellen ausgelöst, die selbst in Japan, Alaska und Südamerika noch an die Küsten schwappten. Die Druckwelle des Vulkanausbruches wurde sogar von Messgeräten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über Deutschland erfasst. Experten zufolge handelt es sich wohl um die wahrscheinlich weltweit stärkste Eruption seit dem Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991.

Ob der seit Dezember wieder aktive Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai nun Ruhe gibt, ist laut Experten schwer einzuschätzen. Jedoch müssten sich die Tongaer wahrscheinlich auf weitere Eruptionen einstellen, zitierte der australische Sender ABC am Dienstag den Geochemiker Oliver Nebel von der renommierten Monash University in Melbourne. "Ich glaube, dass er in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten erneut ausbrechen wird." Ob dies mit der gleichen Intensität geschehe, sei aber nicht vorherzusagen – denn niemand wisse, wie viel Magma sich noch in der Magmakammer in der Erdkruste befindet.

Tonga mit seinen rund 105.000 Bewohnern liegt 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, nach Peru sind es rund 10.700 Kilometer. Von den 176 Inseln, die zu Tonga gehören, sind 36 bewohnt. Satellitenbilder vom Sonntag zeigten, dass der Krater von Hunga Tonga-Hunga Ha'apai kollabiert sei und die Insel einen beträchtlichen Teil ihrer ursprünglichen Fläche verloren habe, hieß es aus dem OCHA.