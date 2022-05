Immer mehr Menschen hungern – was die UN nun fordern

Durch Konflikte, Wetterextreme, aber auch die Coronapandemie ist die Zahl der Menschen, deren Ernährung akut gefährdet ist, weltweit weiter gestiegen, so ein neuer Bericht. Was die Vereinten Nationen nun fordern.

Die Zahl der weltweit hungernden Menschen ist 2021 weiter gestiegen. Grund dafür waren Konflikte, Wirtschaftskrisen und Wetterextreme, wie aus einem Bericht des von UN-Organisationen und der EU geschaffenen Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen am Mittwoch hervorging. Rund 193 Millionen Menschen in 53 Ländern waren demnach 2021 akut durch eine schlechte Ernährungslage gefährdet. Damit stieg die Zahl der betroffenen Menschen im Vergleich zu 2020 den Angaben zufolge um fast 40 Millionen und folgte dem Trend der vergangenen Jahre, in denen die Ernährung von immer mehr Menschen gefährdet war.