Paderborn: Teile eines Daches h├Ąngen ├╝ber der Fassade eines Autohauses. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa-bilder)

Sein Haus, in dem er sich zum Zeitpunkt des Unwetters aufhielt, ist kaum betroffen. "Nur ein paar Dachpfannen", sagt Wortmann und will nicht klagen: "Wenn ich etwas j├╝nger w├Ąre, w├╝rde ich selbst aufs Dach klettern und den Schaden reparieren." Am meisten bek├╝mmert sei er, dass im nahe gelegenen Riemekepark fast alle alten B├Ąume zerst├Ârt wurden. "Die waren zum Teil 150 Jahre alt."

Am Nachmittag machten sich NRW-Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st, Innenminister Herbert Reul und Bauministerin Ina Scharrenbach (alle CDU) in Paderborn und im ebenfalls betroffenen Lippstadt ein Bild von der Lage vor Ort. W├╝st zeigte sich danach in Paderborn tief betroffen. "Es sind erschreckende Bilder, die man hier sieht. Ein enormes Ausma├č der Zerst├Ârung. Und es ist ein kleines Wunder, dass Stand jetzt niemand zu Tode gekommen ist bei diesen gro├čen Sch├Ąden", sagt W├╝st in der Paderstadt. "Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, auch bei den Menschen, die ihr Zuhause verloren oder andere schwere Sachsch├Ąden erlitten haben."

W├╝st: Extremwetter kommt immer h├Ąufiger

Der Landeschef dankte ausdr├╝cklich den Einsatzkr├Ąften und Hunderten vom Helfern: "Ich bin sehr dankbar f├╝r das, was geleistet worden ist von gestern Nachmittag bis in die Nacht von den Einsatzkr├Ąften, auch von vielen Freiwilligen, die einfach mit anpacken." Das Ungl├╝ck zeige einmal mehr, "dass wir uns auf solche Extremwetterereignisse immer h├Ąufiger werden einrichten m├╝ssen".

Besuch in Paderborn: Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU, links) traf Michael Dreier, den B├╝rgermeister von Paderborn. (Quelle: Friso Gentsch/dpa-bilder)

Zuvor kehrt Michael Lohl vor seinem Haus Scherben und ├äste zusammen. Sein dreij├Ąhriger Enkel Leo spielt mit dem Roller. "Wir waren gestern zu Hause. Unser Enkel war zu Besuch. Pl├Âtzlich wurde es stockdunkel, als der Tornado kam. Nach ungef├Ąhr einer Minute war alles vorbei. Unvorstellbar", schildert er das Szenario. Dann habe er noch einem Verletzten geholfen, der vor seinem Haus gegen die Mauer geschleudert worden war. Auf der R├╝ckseite sei ein Baum auf seine Terrasse gekracht.