Im Meer zwischen Schweden und Finnland ist eine unbekannte Substanz an der WasseroberflĂ€che entdeckt worden. Wie die schwedische KĂŒstenwache am Donnerstag mitteilte, erstreckt sich die Substanz auf einer riesigen FlĂ€che von 77 Quadratkilometern – das entspricht in etwa der FlĂ€che der sĂŒdschwedischen Großstadt Malmö.

Demnach ist unklar, um was es sich handelt. Mineralöl sei es aber nicht, stellte die Behörde fest. Es bestehe derzeit keine akute Gefahr, dass der Stoff an Land gelange.

Nördlicher Teil der Ostsee betroffen

Entdeckt wurde der Stoff am Mittwoch zwischen Söderhamn und HĂ€rnosand im Bottnischen Meerbusen, dem nördlichen Teil der Ostsee. Fotos zeigten einen langgezogenen Teppich mit der Substanz auf offener See. Er erstreckt sich der KĂŒstenwache zufolge sowohl in die schwedische als auch in die finnische Wirtschaftszone hinein.