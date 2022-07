"Der Staat hat aus der Flut noch nichts gelernt"

Doch. Beim Einzelnen. Bei all denen, die vom ersten Tag an gedacht haben "So was darf nie wieder passieren". Das ist ganz sicher die Mehrheit hier, und ich bin gespannt, wann sie sich in den kommunalen Gremien spiegeln wird. Den spĂŒrbaren VerĂ€nderungswillen sollten wir auch dort einbringen, wo offensichtlich immer noch an vielem festgehalten werden soll, was uns diese Katastrophe mit eingebrockt hat. Meine Hoffnung bleibt stark. Denn wenn ich etwas gespĂŒrt habe, dann den breiten Willen dazu, das Tal nicht nur wieder aufzubauen, sondern es besser aufzubauen! Und der wird sich irgendwann durchsetzen, da bin ich sicher.