Portugal: Elf Feuer gleichzeitig erschüttern das Land

Im beliebten Urlaubsland Portugal gönnen zahlreiche WaldbrĂ€nde vielen Einwohnern und EinsatzkrĂ€ften keine Atempause. Am Donnerstag waren in verschiedenen Teilen des Landes elf grĂ¶ĂŸere Feuer aktiv, wie der Zivilschutz (ANEPC) mitteilte. Insgesamt kĂ€mpften rund 1.900 EinsatzkrĂ€fte gegen die BrĂ€nde.

BrĂ€nde in Aveiro im Norden und in Leiria im Zentrum des Landes, in SetĂșbal, etwa 50 Kilometer sĂŒdlich von Lissabon, sowie in Faro im SĂŒden bereiteten demnach die grĂ¶ĂŸten Sorgen. "Das ganze Land brennt", titelte die Zeitung "Jornal de NotĂ­cias".