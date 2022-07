Wetter in Deutschland: Nicht nur die Hitzewelle bedroht die Republik

Böden teils bis in die Tiefe ausgetrocknet

Welche Auswirkungen zu wenig Niederschlag hat, ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Experten schauen sich deswegen nicht nur an, wie viel weniger es regnet, sondern auch, wie es um die Bodenfeuchte bestellt ist. Ein Sandboden etwa speichert viel weniger Wasser als ein Lössboden. Zweiterer trocknet also langsamer aus.

Alarmierend ist eine weitere Entwicklung. Vor allem im Osten, in der Mitte und Teilen des Südens Deutschlands messen Experten des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) eine außergewöhnliche Dürre im Gesamtboden. Auch in tieferen Schichten ist der Boden viel zu trocken – und zwar schon seit 2018, wie der Leiter des Dürremonitors, Andreas Marx, kürzlich der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Sommer in den Jahren 2018 und 2019 waren besonders trocken, in einigen Regionen Deutschlands kam dazwischen zudem ein vergleichsweise trockener Winter hinzu.