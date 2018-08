Tödliche Messerattacke in Düsseldorf

Polizei fahndet nach dringend tatverdächtigem Mann

20.08.2018, 18:16 Uhr | t-online.de, dpa, AFP

In Düsseldorf ist eine Frau mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden. Die Polizei hat eine erste Spur, das SEK stürmt eine leere Wohnung.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 36-jährige Frau in Düsseldorf fahndet die Polizei nach einem 44-jährigen Mann. Er werde dringend verdächtigt, das Opfer am Montagmorgen auf einer Straße im Stadtteil Bilk attackiert zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit. Die Hintergründe der Tat waren unklar, die Ermittlungen liefen.

Ein Zeuge hatte den Angriff am Morgen beobachtet und die Polizei alarmiert, der Täter flüchtete aber vom Tatort. Das Opfer starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Erste Ermittlungen lenkten den Verdacht auf den in der Nähe wohnenden 44-Jährigen.

Beamte eines Spezialkommandos stürmten dessen Wohnung, er war aber nicht da. Die Ermittler bildeten eine Mordkommission, um das Verbrechen aufzuklären. Die Fahndung nach dem Täter lief weiter.

Vergangenen Mittwoch wurde ebenfalls in Düsseldorf eine Frau in einer Straßenbahn mit einem Messer verletzt.