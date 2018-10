Tote und Verletzte auf der Krim

Russische Behörden: Bombe wurde in Schule gezündet

17.10.2018, 14:14 Uhr | dpa, AFP, rtr, jmt

In der Stadt Kertsch auf der Krim soll eine Bombe explodiert sein: Der Sprengsatz habe in der Mensa der Berufsschule hauptsächlich Jugendliche getötet. (Quelle: Yekaterina Keizo/imago)

Mindestens 13 Menschen sind bei einer Explosion auf der Krim gestorben. Ein Ex-Schüler soll die Bombe in der Mensa der Berufsschule gelegt haben.

Russische Behörden ermitteln nach der Explosion in einer Berufsschule auf der Halbinsel Krim mit Toten und Verletzten aufgrund eines Terrorverdachts. In der Mensa der Berufsschule in Kertsch sei eine mit Metallteilen gefüllte Bombe gezündet worden, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee mit. Als Täter wird ein ehemaliger Schüler vermutet.



Viele der Opfer seien Jugendliche. Bei dem mutmaßlichen Anschlag sind nach vorläufigen Angaben mindestens 18 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Präsident Wladimir Putin sei informiert worden.

Berufsschule hatte keinen Gasanschluss

In ersten Berichten waren die örtlichen Behörden von einer Gasexplosion ausgegangen. Später sprach das Nationale Anti-Terror-Komitee Russlands aber von der Explosion eines unbekannten Sprengsatzes. Der örtliche Gasversorger auf der von Russland annektierten Krim teilte mit, die Berufsschule habe keinen Gasanschluss.

Kertsch liegt ganz im Osten der ukrainischen Halbinsel Krim, die Russland sich 2014 einverleibt hat. Von dort führen eine Fährverbindung und seit diesem Jahr auch eine Brücke auf das russische Festland. Beim letzten großen Terroranschlag in Russland im April 2017 waren in der U-Bahn von St. Petersburg 14 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.