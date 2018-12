Mordkommision ermittelt

Nürnberg: Drei Frauen bei Messerattacken schwer verletzt

14.12.2018, 03:13 Uhr | AFP, dpa, aj

In Nürnberg ist es zu mehreren Messerattacken gekommen. Laut Ermittlern könne es sich bei den drei Fällen um ein und denselben Täter handeln. Die Polizei leitete umfassende Fahndungsmaßnahmen ein.

Bei Messerattacken sind am Donnerstagabend in einem Stadtteil in Nürnberg drei Frauen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Nürnberger Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Die Attacken ereigneten sich demnach im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Zunächst sei am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr eine 56-jährige Frau unvermittelt von einem Unbekannten in den Oberkörper gestochen worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Täter sei geflüchtet. "Die schwer verletzte Frau musste nach notärztlicher Erstversorgung in einem Klinikum notoperiert werden", erklärte die Polizei.

Gegen 22.45 Uhr habe ein Unbekannter dann auf eine 26-Jährige eingestochen. Kurz darauf sei eine 34-Jährige angegriffen worden. "Beide Frauen erlitten durch die Stiche lebensgefährliche Verletzungen, die im Krankenhaus notoperiert werden mussten", erklärte die Polizei. Wie es den Frauen zurzeit geht, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen

Die Polizei suchte unter anderem mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber nach dem Täter oder den Tätern. Es lagen zunächst unterschiedliche Täterbeschreibungen vor. Mehrere Personen wurden überprüft. Am frühen Freitagmorgen waren der oder die Täter noch nicht gefasst.

