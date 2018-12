Trossingen

Verletzte bei Schlägerei in schwäbischer Disco

26.12.2018, 16:41 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr: In Trossingen gab es bei Auseinandersetzungen in einer Disco mehrere Verletzte. (Quelle: imago)

Alles andere als besinnlich verlief eine Feier in einer Disco in Trossingen am zweiten Weihnachttag. Mehrere Personen randallierten und versuchten die Disco zu stürmen. Es gab Verletzte.

In einer Disco in Trossingen (Baden-Württemberg) hat es in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag bei einer Auseinandersetzung mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die genaue Zahl zunächst unklar. Eskaliert war die Situation demnach, nachdem ein Gast einen Freund mit einer Platzwunde am Kopf auf der Tanzfläche liegend gefunden hatte. Wer den jungen Mann angegriffen hatte, war einem Polizeisprecher zufolge noch unklar. Es kam danach aber zu Schlägereien, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.

Eine Gruppe, die zu dem Verletzten gehörte, versuchte demnach mit Gewalt, in die Disco zu kommen. Aus der Gruppe wurden laut Polizei auch Steine und Steinplatten gegen die Eingangstür geworfen, die zu Bruch ging. Das Sicherheitspersonal setzte Pfefferspray ein – das jedoch drei Menschen traf, die schlichten wollten.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst noch unklar. Im Laufe der Nacht wurde in dem Lokal zudem ein 26-Jähriger von einem Unbekannten mit einer Flasche geschlagen. Ob ein Zusammenhang zu der vorausgegangenen Auseinandersetzung bestand, war aber offen.