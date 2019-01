Schwere Misshandlungen

Einjähriges Kind getötet – Pflegevater sitzt in U-Haft

05.01.2019, 18:07 Uhr | dpa, jmt

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug: Ein Kind aus Plettenberg ist in der Klinik an Misshandlungen gestorben. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

Ein Pflegevater aus dem sauerländischen Plettenberg steht unter Verdacht, das ihm anvertraute Kleinkind getötet zu haben. Mitten in der Nacht hatte er das Einjährige in die Klinik gebracht.

Nach dem Tod eines offenkundig misshandelten Einjährigen in Nordrhein-Westfalen sitzt der Pflegevater des Kindes in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei am Freitagabend ergangen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen. Das schwer verletzte Kind war von den Pflegeeltern aus Plettenberg im Sauerland in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Leben konnte nicht mehr gerettet werden, obwohl es noch in die Uni-Klinik essen geflogen wurde.

Tod ist auf Gewalt zurückzuführen

Schon im Krankenhaus war der Verdacht aufgekommen, dass die schweren Verletzungen des Kindes durch Misshandlung entstanden seien. Die Obduktion bestätigte den Verdacht. Der Tod des Kindes sei auf Gewalteinwirkung zurückzuführen.







Zunächst waren beide Pflegeeltern festgenommen worden. Dann kam die Mutter frei, da der Tatverdacht gegen sie sich nicht erhärten ließ. Der Haftbefehl gegen den Pflegevater wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge gestellt. Im Polizeipräsidium Hagen ermittelt eine Mordkommission.