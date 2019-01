Motiv unklar

Mann attackiert eigene Eltern mit Machete

10.01.2019, 18:32 Uhr | dpa

Ein Mann hält eine Machete (Symbolbild): Die beiden Opfer befinden sich trotz der schweren Verletzungen nicht in Lebensgefahr. (Quelle: Danny Gys/Reporters/imago)

Ein 39-Jähriger Mann aus Schwaben hat seine Eltern mit einer Machete schwer verletzt und ist danach mit der Waffe geflüchtet. Die Polizei konnte ihn jedoch noch am selben Tag stellen.

Mit einer Machete hat ein 39-jähriger Mann seine Eltern in Schwaben schwer verletzt. Bei einem Besuch bei seinen Eltern in Monheim (Landkreis Donau-Ries) habe er sie plötzlich mit der Waffe attackiert, teilte die Polizei mit. Nach der Tat flüchtete der Sohn mit der Machete, konnte aber noch am selben Tag festgenommen werden.







Der 69-jährige Vater des Täters und seine Ehefrau befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge jedoch nicht. Das Motiv des Mannes für den Angriff war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Er sitzt in Untersuchungshaft.