18-jähriger Ex-Freund in Haft

Getötete 16-Jährige in Wien: Polizei nimmt Verdächtigen fest

14.01.2019, 08:17 Uhr | küp, dpa

Am Sonntag ist in einem Park in Wien die Leiche einer Jugendlichen entdeckt worden. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei nun ihren Ex-Freund festgenommen.

Nach dem Fund der Leiche eines 16-jährigen Mädchens in einem Park in Wien hat die österreichische Polizei den tatverdächtigen Ex-Freund der Jugendlichen festgenommen. Das berichtet das Nachrichtenportal oe24.at unter Berufung auf die Polizei in Niederösterreich. Bei dem Ex-Freund handle es sich um einen 19-jährigen Asylbewerber aus Syrien, berichtete zuvor die österreichische Nachrichtenagentur APA.

Der leblose Körper der Jugendlichen war am Sonntagvormittag unter Blättern und Ästen versteckt in einem Park in der Wiener Neustadt gefunden worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die 16-Jährige in der Nacht zum Sonntag nach diversen Lokalbesuchen nicht nach Hause gekommen. Eine Obduktion soll am Montag Klarheit über die genaue Todesursache bringen.

Laut oe24.at soll der Verdächtige Yazan A. im Jahr 2014 nach Österreich gekommen sein. Zuletzt sei er in Wien gemeldet gewesen und für die Polizei kein Unbekannter. Seit Oktober 2018 laufe gegen ihn ein Asylaberkennungsverfahren.