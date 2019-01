Vergeblicher Überfall in Krefeld

79-jähriger Kioskbesitzer schlägt Räuber in die Flucht

15.01.2019, 16:03 Uhr | dpa

Fünf Männer haben in Krefeld einen Kiosk überfallen und wurden vom Mut des Besitzers überrascht. Der 79-Jährige wehrte sich und konnte so Schlimmeres verhindern.



Mit Mut und einem Softballschläger hat ein 79 Jahre alter Kioskbesitzer fünf Räuber in die Flucht geschlagen. Der Mann sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei am Vorabend in Krefeld von zwei Männern in seinem Verkaufsraum überfallen worden, von denen einer hinter die Theke gesprungen sei, um die Kasse zu klauen.

"Weil sie mit Kabeln festgebunden war, blieb es beim Versuch", teilte die Polizei mit. Der andere Räuber habe den Inhaber mit einem Schlagstock bedroht, während drei weitere Komplizen vor dem Kiosk Schmiere standen. Der Kiosk-Besitzer habe sich mit einem Softballschläger gewehrt und um Hilfe gerufen, da seien die Täter ohne Beute geflohen.