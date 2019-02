Ein Junge konnte flüchten

Polizei warnt vor Kindesentführer in Nordrhein-Westfalen

28.02.2019, 16:34 Uhr | iger, t-online.de

Polizei in NRW: In Velbert soll ein Mann einen Jungen in sein Auto gelockt haben, der durch einen Unfall fliehen konnte. (Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images)

Ein Unbekannter hat einen Zehnjährigen angesprochen und in sein Auto gelockt. Der Junge konnte flüchten – und der mutmaßliche Täter wird jetzt von der Polizei gesucht.

Wie die Polizei mitteilte, hat am Freitagmorgen in Nordrhein-Westfalen, im Raum Velbert, ein unbekannter Mann einen zehnjährigen Jungen auf dessen Schulweg angesprochen und in sein Auto gelockt. Während einer Linkskurve habe der mutmaßliche Täter die Kontrolle über seinen schwarzen VW Up verloren.



Das war die Chance für den Schüler: Er rutschte während des Unfalls in eine Böschung und konnte flüchten. Danach setzte er seinen Weg zur Schule fort und erzählte seinen Lehrern von dem schrecklichen Vorfall. Die Polizei untersuchte daraufhin die Unfallstelle und konnten Spuren am Unfallort sichern. Weiterhin wurden Fahrzeugteile des Autos gefunden, in das der 10-Jährige nur kurz davor eingestiegen ist. Seitdem wird auch nach dem VW Up gesucht, welcher vorne rechts einen Frontschaden aufweist.







Die Polizei teilt mit, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der gleiche Täter auch in Essen und Hattingen Kinder angesprochen hat. Der mutmaßliche Kindesentführer soll dunkelhäutig und zwischen 25 bis 30 Jahre alt sein. Er soll schwarzes, kurzes und lockiges Haar haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Lederjacke und einen schwarzen Schal.



Die Beamten suchen nun nach dem mutmaßlichen Täter, vor dem gewarnt wird. Hinweise können unter der Rufnummer 02051/946 6110 an die Polizei Velbert weitergegeben werden.