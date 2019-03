Vermisste 15-Jährige aus Berlin

Hundertschaft sucht in Waldstück nach Rebecca

07.03.2019, 13:43 Uhr | dpa, job

Verschwunden: In diesem Haus hielt sich Rebecca zuletzt auf, mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach der 15-Jährigen. (Quelle: t-online.de)

Wo ist Rebecca? Die Polizei fahndet weiter – und veröffentlichte am Mittwoch weitere Details zum Schwager und dessen Autofahrten. Unweit der Autobahn sucht die Polizei nun nach Rebecca.

Mit einem Großaufgebot der Polizei sucht die Polizei in Brandenburg nach der vermissten 15-jährigen Rebecca. Dabei wird eine Hundertschaft Polizisten und ein Hubschrauber in der Umgebung des Ortes Storkow 50 Kilometer südöstlich von Berlin eingesetzt, teilte die Polizei auf Twitter mit. "Wir gehen dort einem Hinweis nach", sagte ein Sprecher.

Die Suche soll sich nach Angaben der Brandenburger Polizei auf den Ortsteil Kummersdorf konzentrieren. Es gehe um ein Gebiet an der Hauptstraße Richtung Görsdorf. Die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtete, die Polizisten würden einen Wald nahe dem Ortsteil Wolzig, der an Kummersdorf grenzt, durchkämmen. Der Teil des Waldes, in dem gesucht wird, sei abgesperrt.







Möglicherweise wolle man dort nach der Leiche des 15-jährigen Mädchens suchen, berichteten mehrere Medien. Das Waldstück befindet sich in der Nähe der Autobahn 12. Dort wurde das Auto von Rebeccas Schwager am Tag ihres Verschwindens von einer Verkehrsüberwachungsanlage registriert.

Ermittlungen der Berliner Polizei stoßen auf Kritik

Die Ermittlungen der Berliner Polizei im Fall Rebecca stoßen derweil auf scharfe Kritik. Sowohl die Brandenburger Polizei als auch der Berliner Berufsverband "Unabhängige in der Polizei" kritisierten im "Tagesspiegel", dass die Polizei einen Standort der automatischen Kennzeichenfahndung KESY öffentlich gemacht hat.





"Wir sind stinksauer, dass die Berliner Behörden Details zu der Anlage und zum Standort einfach ausposaunt haben", sagte ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums dem Berliner "Tagesspiegel". "Das macht uns die Fahndung nach Autodieben und anderen Straftätern nicht leichter. Niemand muss auch in einem solch dramatischen Fall wie der vermissten Rebecca anderen Straftätern sensible Ermittlungstechnik offenbaren. Jetzt wissen alle zukünftigen Straftäter, wie sie sich verhalten müssen. Sie werden es leichter haben, nicht gefasst zu werden."

"Ist eigentlich der Super-GAU"

Der Berliner Berufsverband "Unabhängige in der Polizei" kritisierte in der Zeitung: "Die Einsatztaktik der Polizei zu veröffentlichen, ist eigentlich der Super-GAU." Die Berliner Polizei wollte sich auf Anfrage von t-online.de nicht zu der Kritik äußern.

Die Polizei hatte am Mittwoch öffentlich gemacht, dass das Auto von Rebeccas Schwager am Tag des Verschwindens von einer Verkehrsüberwachungsanlage auf der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurter (Oder) registriert wurde. Die Brandenburger Polizei setzt seit 2010 das System KESY ein, neun der Geräte sollen im Einsatz sein. Der Einsatz der Technik ist umstritten und wurde in anderen Bundesländern vom Bundesverfassungsgericht untersagt.

150 neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY"

Ein TV-Fahndungsaufruf der Polizei hat derweil zu vielen neuen Hinweisen geführt. Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen seien rund 150 neue Hinweise bei der zuständigen Berliner Mordkommission eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. "Die werden jetzt alle abgearbeitet. Das wird eine Zeit lang dauern." Der Leiter der Mordkommission war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" aufgetreten und hatte den Fall geschildert.

Dabei ging es besonders um zwei Autofahrten des verdächtigen Schwagers. Am Tag des Verschwindens, dem 18. Februar, und am Tag danach war er über die Autobahn 12 von Berlin Richtung Frankfurt (Oder) an der polnischen Grenze gefahren – wo sein Kennzeichen von KESY erfasst wurde. Insgesamt erhielt die Polizei seit dem Verschwinden der 15-jährigen Jugendlichen etwa 550 Hinweise.





Rebecca war in den Morgenstunden des 18. Februar aus dem Haus der Schwester verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Nach Ansicht der Ermittler hatte sie zum Zeitpunkt ihrer mutmaßlichen Tötung das Haus ihres Schwagers wohl nicht verlassen, wie die Polizei in "Aktenzeichen XY" erklärte. Der Schwager von Rebecca sei zur mutmaßlichen Tatzeit allein mit ihr im Haus gewesen. Das ergebe sich vor allem aus dem Telefonverhalten Rebeccas und den Router-Daten im Haus des Schwagers.