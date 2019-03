Polizei: kein Terror

Mann sticht vier Menschen in London nieder

31.03.2019, 14:23 Uhr | dpa

Polizisten in London: In der britischen Hauptstadt hat ein Messerangreifer vier Menschen verletzt. (Quelle: imago)

In London sind vier Menschen von hinten angegriffen und niedergestochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ein terroristisches Motiv hatte er offenbar nicht.

Ein möglicherweise geistig verwirrter Mann soll am Wochenende vier Menschen im Norden Londons niedergestochen haben. Alle Opfer waren allein unterwegs und wurden ohne Vorwarnung von hinten attackiert.

Die Polizei geht davon aus, dass die Verbrechen zusammenhängen. Sie nahm am Sonntag einen Verdächtigen fest. Zunächst blieb allerdings unklar, ob es sich bei ihm um den gesuchten Angreifer handelt. Die Polizei hielt den Fahndungsaufruf am Nachmittag weiter aufrecht.





"Es gibt nichts, was auf einen Terrorangriff hindeutet", teilte die Polizei mit. Alle Opfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert; zwei befanden sich in kritischem Zustand.

Die Serie der Angriffe begann am Samstagabend und endete am Sonntagvormittag. Die Attacken geschahen in den Stadtteilen Edmonton und Walthamstow. Die Polizei setzte zusätzliche Polizeikräfte ein, um die Straßen in der Gegend zu sichernrief Zeugen auf, sich umgehend zu melden.