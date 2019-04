Polizei muss schlichten

Nach Streit zwischen Kindern: Eltern prügeln sich auf Spielplatz

07.04.2019, 16:06 Uhr | AFP

Erst die Kinder, dann die Eltern: In Freiburg ist ein Streit auf einem Spielplatz eskaliert. Mindestens sechs Personen wurden verletzt. Erst die Polizei konnte die Situation unter Kontrolle bringen.

Ein Streit unter Kindern auf einem Spielplatz ist in Baden-Württemberg in eine Schlägerei zwischen Erwachsenen ausgeartet. Nachdem sich Eltern in den Streit einmischten, kamen immer mehr Familienangehörige hinzu und die Stimmung heizte sich auf, wie die Polizei Freiburg mitteilte. Der Streit gipfelte schließlich am Samstagabend in einer Schlägerei in einer Gaststätte im Landkreis Waldshut, bei der es mindestens sechs Verletzte gab.







Erst einem Großaufgebot der Polizei gelang es mit Unterstützung durch Schweizer Kollegen und das Grenzwacht-Kommando, die Situation zu beruhigen. Drei der Verletzten kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. In der Gaststätte ging einiges Inventar zu Bruch. Ein genauer Sachschaden konnte den Angaben zufolge noch nicht beziffert werden.