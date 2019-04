Mordfall Maria

Erstochene Schwangere – Polizei nimmt Freunde fest

16.04.2019, 12:49 Uhr | ds, t-online.de, dpa

Die Seebrücke in Zinnowitz (Symbolbild): Der rätselhafte Fall ereignete sich in dem Ostseebad auf Usedom. (Quelle: Leo/imago images)

Die 18-Jährige Maria K. ist Mitte März auf der Ostseeinsel Usedom getötet worden. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen das schwangere Opfer gekannt haben.

Durchbruch im Fall der ermordeten Maria K.: Knapp einem Monat nach dem gewaltsamen Tod der 18-Jährigen hat die Polizei auf Usedom am Dienstagmorgen zwei Verdächtige festgenommen. Sie werden beschuldigt, die schwangere Maria Mitte März erstochen zu haben. Die beiden Deutschen sind 19 und 21 Jahre alt und stammen aus dem Bekanntenkreis der 18-Jährigen.

Die tatverdächtigen jungen Männer werden momentan von der Polizei vernommen und werden dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zu einem möglichen Motiv macht die Polizei keine Angaben.



Die junge Frau war am Abend des 19. März tot in ihrer Wohnung in Zinnowitz von einer Bekannten entdeckt worden. Die Zeugin hatte sich Sorgen gemacht, weil sie die junge Frau nicht hatte erreichen können. Die 18-jährige Maria stammte aus Stralsund und lebte allein in der Zinnowitzer Wohnung.

Die Tote wies Stichverletzungen auf. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren in der Wohnung Spuren wie Fingerabdrücke, Haare und Hautpartikel gefunden worden, die nicht vom Opfer stammten.







Gleichwohl stellten sich die Ermittlungen der Sonderkommission in dem Ostseebad als schwierig heraus. So fehlte unter anderem von der Tatwaffe jede Spur. Auch suchten die Ermittler Zeugen, die die junge Frau zuletzt lebend gesehen oder am Tattag in der Nähe ihrer Wohnung in der Innenstadt verdächtige Personen beobachtet hatten.