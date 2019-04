Attacke in Bayern

Unbekannter sticht auf 15-Jährige ein

30.04.2019, 18:14 Uhr | AFP, iger, t-online.de

Ein Polizeiwagen in Regensburg (Symbolbild): Mit einem Messer hat ein Unbekannter eine 15-Jährige attackiert. Mit Stichverletzungen wurde sie per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. (Quelle: Manfred Segerer/imago images)