Seit 1,5 Jahren keine Spur

Landwirt findet Leiche von vermisster Frau bei Lübeck

02.05.2019, 11:34 Uhr | AFP

Eineinhalb Jahre wurde eine Frau in Schleswig-Holstein vermisst. Nun wurde sie gefunden – doch sie ist schon lange tot. Der Ex-Freund steht unter Verdacht, etwas mit dem Tod zu tun zu haben.

Ein Landwirt hat in einem Waldstück bei einem Rapsfeld in Hammoor in Schleswig-Holstein die Leiche einer seit eineinhalb Jahren vermissten Frau gefunden. Deren ehemaliger Lebensgefährte sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Lübeck mit. Er wird verdächtigt, die 39-Jährige im Herbst 2017 getötet zu haben.

Der ebenfalls 39-Jährige war demnach bereits früher ins Visier der Ermittler geraten. Sie hatten schon kurz nach dem Verschwinden der Frau aus der Gemeinde Schlamersdorf ein Verbrechen vermutet. Die Leiche ließ sich aber trotz größerer Suchmaßnahmen nicht finden, so dass sich der Verdacht gegen den Exfreund nicht erhärten ließ.

Todesursache unklar

Erst am Donnerstag voriger Woche fand ein Landwirt in einem Wald die Überreste der Frau. Die Todesursache konnte bei einer Obduktion nicht mehr geklärt werden. Die Ermittler gehen aber nach eigenen Angaben davon aus, dass ihr Exfreund sie tötete und in dem Wald versteckte, der etwa 35 Kilometer vom Wohnort der vermissten Frau entfernt ist.







Sie verfügen demnach über alte Standortdaten seines Mobiltelefons, denen zufolge er sich am Tag vor deren Verschwinden im Bereich des Walds aufhielt. Er soll dabei die Gegend ausgekundschaftet haben.