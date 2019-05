Berlin-Neukölln

Personenschützer für Bundespräsidenten verliert seine Waffe

09.05.2019, 11:25 Uhr | iger, t-online.de

Die "Glock17": So eine Dienstpistole ging einem Personenschützer für Ex-Bundespräsidenten in einem Hotel verloren. (Quelle: Joe Raedle/imago images)

Ein Bodyguard der Personenschutzeinheit für amtierende und ehemalige Bundespräsidenten hat in einem Berliner Hotel seine Dienstwaffe verloren. Nun fahndet die Staatsanwaltschaft nach der Waffe.



Ein Polizeibeamter der Personenschutzeinheit für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und für ehemalige Bundespräsidenten hat offenbar seine Dienstwaffe verloren. Wie der Berliner "Tagesspiegel" berichtet, ist die Waffe vom Typ "Glock 17" in der Nacht zu Mittwoch in einem Hotel in Berlin-Neukölln verschwunden – angeblich aufgrund einer Straftat. Das Bundespräsidialamt weist laut "Tagesspiegel" darauf hin, dass der Oberkommissar nicht für Steinmeier zuständig sei.

Wie die Zeitung weiter berichtet, hat der Mann der Berliner Polizei selbst gemeldet, dass seine Dienstpistole nicht mehr auffindbar sei. Der Polizist und Personenschützer soll vom Landeskriminalamt Niedersachsen sein. Nun soll die Berliner Staatsanwaltschaft klären, wo sich die Waffe befindet.







Das Brisante: Neben der "Glock 17" vom österreichischen Hersteller waren laut "Tagesspiegel" noch 34 Patronen und zwei Magazine dabei. So lange sich der Fall nicht geklärt hat, sei der Bodyguard von allen weiteren Tätigkeiten entbunden.