Vorfall in Rosenheim

Mit Tempo 200 erwischt: Mann will Blitzer anzünden

28.05.2019, 12:37 Uhr | dpa

Ein Auto fährt an einem Blitzer vorbei: Trotz der Beschädigungen an dem Gerät konnte die Polizei die Daten auswerten. (Symbolbild) (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

60 Kilometer pro Stunde waren erlaubt – doch der Mann war mit 200 km/h auf der Autobahn unterwegs. Da blitzte es. Dieses Problem wollte der Raser sofort lösen: mit einem Akkubohrer, Benzin und einem Feuerzeug.

Um ein Bußgeld wegen zu schnellen Fahrens zu vermeiden, hat ein Autofahrer eine Blitzeranlage mit einem Akkubohrer bearbeitet und wollte sie anschließend in Brand setzen. Der 54-Jährige war in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 93 in Richtung Rosenheim mit über 200 Kilometer pro Stunde unterwegs, als er geblitzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte.

An der Stelle waren 60 Kilometer pro Stunde erlaubt. Er beschädigte nach den Angaben daraufhin die Außenwand des Anhängers, in dem der Blitzer stand, mit einem Akkubohrer. Anschließend wollte er demnach Benzin in den Innenraum füllen und dieses entzünden.

Da die Anlage regelmäßig kontrolliert wird, wurde der Mann noch bei seinem Versuch durch eine Streifenbesatzung der Polizei festgenommen. Das Benzin wurde sichergestellt. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro.





Sämtliche Ergebnisse der Geschwindigkeitsüberwachung können nach den Angaben ausgewertet werden. Somit werden den Fahrer neben den Folgen der begangenen Straftat auch die eines Geschwindigkeitsverstoßes treffen.