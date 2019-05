Zwei Tote

Deutscher nach Leichenfund in Dänemark festgenommen

30.05.2019, 14:02 Uhr | dpa

Dänische Polizei im Einsatz (Symbolbild): Nach dem Fund zweier Leichen in einem ausgebrannten Haus in Dänemark ist ein junger Deutscher festgenommen worden. (Quelle: Mathias OEgendal/imago images)

Die Polizei in Dänemark hat einen 19-jährigen Deutschen im Zusammenhang mit zwei Todesopfern festgenommen. Ihm wird die Tötung eines Mannes vorgeworfen.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem ausgebrannten Haus in Dänemark ist ein junger Deutscher festgenommen worden. Die Obduktionen hätten ergeben, dass einer der beiden Toten, ein 61-jähriger Bewohner des Hauses, vor dem Brand getötet worden sei, teilte die Polizei der Region Süd- und Süderjütland mit.

Der 19-Jährige sei am späten Mittwochabend festgenommen worden, Gegenwehr habe er keine geleistet. Ihm werde die Tötung des Mannes vorgeworfen. Nähere Angaben zu dem Deutschen und möglichen Verbindungen zu den Getöteten machte die Polizei nicht.





Das Haus war am frühen Dienstagmorgen in der Ortschaft Blåvand bei Esbjerg ausgebrannt. Bei der zweiten Leiche handelte es sich um eine 85-jährige Bewohnerin. Die Frau starb laut Polizeiangaben an einer Kohlenmonoxidvergiftung.