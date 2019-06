Mordkommission ermittelt

86-Jährige nach Stichverletzungen verblutet

11.06.2019, 15:16 Uhr | dpa

Die Frau ist erstochen worden: Das steht fest, nachdem die Polizei die Leiche einer Rentnerin obduziert hat. Die 86-Jährige war tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Nachbarn hatten die Polizei informiert.

Nach der Obduktion der Leiche einer 86-jährigen Frau aus Borgholzhausen in Nordrhein-Westfalen steht die Todesursache fest. Die Rechtsmediziner fanden am Sonntag bei der Untersuchung mehrere Stichverletzungen, die Frau sei verblutet, teilte die Bielefelder Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen dauern an. Die Spurenauswertung sowie die Nachbarschafts- und Zeugenbefragung sei noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter in der Mitteilung.





Die Polizei hatte die Tote am Samstagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Eine Nachbarin hatte die Beamten gerufen, weil die 86-Jährige nicht auf die Türklingel reagiert hatte.