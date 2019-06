Täter trug Wolfsmaske

Vergewaltigung von Elfjähriger – Verdächtiger ist vorbestraft

27.06.2019, 15:17 Uhr | küp, dpa

In München hat ein maskierter Mann ein Mädchen in ein Gebüsch gezerrt und schwer missbraucht. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen und erste Details bekanntgegeben.

Im Fall der von einem Mann mit Wolfsmaske vergewaltigten Elfjährigen hat die Münchner Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen aus München stammenden 43-jährigen Deutschen, wie die Ermittler auf einer Pressekonferenz mitteilten.

Der Mann ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits einschlägig vorbestraft. Zurzeit verbüßt er eine Haftsstrafe von vier Jahren und elf Monaten, befindet sich seit November aber in Maßregelvollzug und lebt in einer therapeutisch betreuten Wohngemeinschaft.

Festnahme am Arbeitsplatz

Die Polizei nahm den Mann am Morgen an seinem Arbeitsplatz fest, wo er noch vergeblich versuchte zu fliehen. Spuren vom Tatort führten die Ermittler zu dem Verdächtigen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet und am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung und Nötigung vor.

Die Polizei hatte bei ihrer Suche zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Ein unbekannter Mann hatte das Kind nach Angaben der Polizei am Dienstag im Münchner Stadtteil Obergiesing in ein Gebüsch gezerrt, ihm den Ranzen heruntergerissen und es schwer sexuell missbraucht. Dabei trug der Täter laut Ermittlern eine Wolfsmaske.





An Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in dem Gebiet seien Polizisten präsent, sagte der Sprecher. Eine Ermittlungsgruppe aus 25 Polizisten suche nach dem Täter.