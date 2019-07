Handy am Steuer

Lkw-Fahrer übersieht Polizei und fährt über Rot

18.07.2019, 14:54 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Lasterfahrer besonders unaufmerksam gewesen – wegen seines Handy überfuhr er eine rote Ampel. Polizeibeamte beobachteten das Vergehen.

Ein Lkw-Fahrer an der Mecklenburgischen Seenplatte ist durch sein Handy so abgelenkt worden, dass er die Polizei nicht wahrnahm und bei Rot über eine Kreuzung fuhr. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf der Bundesstraße 104 in Stavenhagen, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Nur durch Glück habe es keinen schweren Unfall gegeben. Die Beamten bemerkten den Handy-Fahrer und fuhren dem Lastwagen hinterher und stoppten ihn.







Der 32-jährige Fahrer hatte auch die Gurtpflicht ignoriert. Der Mann müsse mit 250 Euro Bußgeld und mindestens zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen.