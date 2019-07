Ermittlungen in der Schweiz

Polizei findet vier tote Familienmitglieder

19.07.2019, 11:59 Uhr | dpa

Einsatzwagen der Schweizer Polizei: In einem Haus wurden vier Leichen gefunden. (Symbolbild) (Quelle: Geisser/imago images)

Nachdem eine Frau in der Schweiz als vermisst gemeldet wird, entdeckt die Polizei ihre Leiche – und auch drei weitere Familienmitglieder sind tot. Die Polizei ermittelt.

Ein 53-jähriger Mann aus der Schweiz hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine Frau und seine beiden Kinder und danach sich selbst umgebracht. Die Umstände und Hintergründe seien noch unklar, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Die vier Leichen wurden am Donnerstagabend gefunden. Eine Frau hatte der Polizei mitgeteilt, dass ihre Mitarbeiterin nicht zur Arbeit gekommen sei.







Die Kinder waren den Angaben zufolge sieben und neun Jahre alt. Die Polizei entdeckte die vier Toten in einem Mehrfamilienhaus in Affoltern am Albis südlich von Zürich. Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich ermittelt.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.