Mutter und Sohn auf Gleise gestoßen

Tatverdächtiger war in psychiatrischer Behandlung

30.07.2019, 16:29 Uhr | AFP, dpa, dru

Der 40 Jahre alte Mann aus Eritrea, der einen Jungen und dessen Mutter in Frankfurt auf die Gleise gestoßen haben soll, sei in der Schweiz bereits mehrfach wegen Gewalttätigkeiten aufgefallen, teilte der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, in Berlin mit. (Quelle: Reuters)

Der Angreifer vom Frankfurter Hauptbahnhof, ein berufstätiger Familienvater, war in der Vergangenheit mehrfach durch Gewaltdelikte aufgefallen. Außerdem befand er sich in psychiatrischer Behandlung.

Der mutmaßliche Angreifer vom Frankfurter Hauptbahnhof galt schon länger als gewalttätig und befand sich auch in psychiatrischer Behandlung. Der Mann, der einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen Zug gestoßen haben soll, war nach Angaben der Bundespolizei seit vergangener Woche in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben. Er soll letzten Donnerstag eine Nachbarin mit einem Messer bedroht, sie gewürgt und eingesperrt haben und danach geflüchtet sein, wie Bundespolizeipräsident Dieter Romann am Dienstag in Berlin sagte.

Dies habe die Schweiz "zum Anlass genommen, ihn national zur Festnahme auszuschreiben". Der 40-Jährige sei aber "auch im Vorfeld mit entsprechenden Delikten bereits in der Schweiz auffällig" gewesen, sagte Romann.

Wegen psychischer Probleme krankgeschrieben

In der Schweiz befand sich der Mann zuletzt offenbar in psychiatrischer Behandlung. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Zürich bekanntgaben, war der Tatverdächtige deswegen auch krankgeschrieben. Es hätten aber "keine Hinweise auf eine Radikalisierung oder ein ideologisches Motiv" vorgelegen, teilten die Schweizer Ermittler mit. Es liefen weitere Ermittlungen zu seinem Gesundheitszustand.

Von den psychischen Problemen des Tatverdächtigen hätten die Strafverfolgungsbehörden erst erfahren, nachdem der Mann vergangene Woche zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Bei einer Hausdurchsuchung seien Dokumente gefunden worden, die darauf schließen lassen. Wie er trotz Fahndung über die Grenze nach Deutschland gelangen konnte, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Angriff auf Mutter und ihren Sohn

Der Mann soll am Montagvormittag am Frankfurter Hauptbahnhof zunächst eine Frau und dann deren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Die Mutter konnte sich nach dem Sturz abrollen und auf einen schmalen Fußweg zwischen zwei Gleise retten. Ihr Sohn wurde vom Zug erfasst und erlag am Tatort seinen Verletzungen.

Der Angreifer versuchte zudem, eine 78-jährige Frau in die Gleise zu stoßen, die sich aber in Sicherheit bringen konnte. Zeugen und Beamte der Landespolizei in zivil verfolgten den Mann, als er aus dem Bahnhof zu flüchten versuchte, und stellten ihn. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs. Im Falle einer Verurteilung würde ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen. Er soll im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Tatverdächtiger galt als Beispiel gelungener Integration

Zur Person des mutmaßlichen Täters sagte Romann weiter, er sei 1979 in Eritrea geboren, verheiratet und Vater dreier Kinder. Seinen Wohnsitz habe er in der Schweiz. 2006 sei der Mann unerlaubt in die Schweiz eingereist und habe dort Asyl beantragt, was ihm zwei Jahre später gewährt worden sei. "Er besitzt seitdem in der Schweiz die Niederlassungsbewilligung der Kategorie C, das heißt gut integriert", sagte Romann.





Der Verdächtige sei einer festen Arbeit nachgegangen, "aus Sicht der Ausländer- und Asylbehörden in der Schweiz vorbildlich". Der Mann sei in Publikationen sogar als Beispielfall gelungener Integration genannt worden, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).