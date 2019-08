Auf der griechischen Insel Ikaria

Vermisste Wissenschaftlerin tot aufgefunden

07.08.2019, 19:49 Uhr | tyh, t-online.de, jp, dpa

Abermals war eine Wissenschaftlerin auf einer griechischen Insel als vermisst gemeldet worden. Natalie Christopher kam am Montag nicht mehr vom Joggen zurück. Die Polizei fand ihre Leiche nach einer großangelegten Suche.

Die auf der griechischen Insel Ikaria vermisste Britin Natalie Christopher ist tot aufgefunden worden. Die 34-Jährige wurde am Montag als vermisst gemeldet. Es folgte eine groß angelegte Suche von Polizei und Freiwilligen.

Nach dem Joggen nicht zurück gekehrt

Suchkommandos entdeckten die Leiche, wie das Staatsradio ERT sowie mehrere Nachrichtenportale unter Berufung auf die Polizei am Mittwoch berichteten. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Die Leiche müsse noch von Gerichtsmedizinern untersucht werden, hieß es aus Polizeikreisen. Die Polizei schließt einen kriminellen Hintergrund nicht aus. Aus diesem Grund waren am Mittwochmorgen Mitarbeiter einer Mordkommission aus Athen nach Ikaria geflogen.

Der Freund des Opfers – ein 38-jähriger Zyprer – hatte die 35-jährige Frau als vermisst gemeldet, nachdem sie nach dem Joggen nicht in ihre Pension zurückgekehrt war. Die Astrophysikerin war britische Staatsbürgerin, lebte aber im zyprischen Nikosia. Auf Ikaria machte sie Urlaub. Freunde hatten via Facebook Suchaufrufe gestartet.







Anfang Juli war bereits die US-Amerikanerin Suzanne Eaton auf der griechischen Insel Kreta verschwunden. Sie hatte an einem Expertentreffen in der kleinen Hafenstadt Kolymbari teilgenommen und war am 4. Juli zu einer Wanderung aufgebrochen, von der sie nicht wieder zurückkehrte. Wanderer fanden die Leiche in einer kleinen Grotte nahe der Ortschaft Maleme rund zehn Kilometer von Kolymbari entfernt. Sie war vergewaltigt und ermordet worden, der Täter wurde gefasst und ist geständig.