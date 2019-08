Gewaltverbrechen wahrscheinlich

Schüsse auf zwei Männer in Wolfsburg – ein Toter

14.08.2019, 15:11 Uhr | AFP, pdi

Schrecken in Wolfsburg: Ein 30-Jähriger liegt blutüberströmt auf der Straße. Zuvor hat es einen Schusswechsel gegeben. Danach findet die Polizei einen weiteren Mann schwerverletzt in einer Wohnung in der Nähe.

Nach nächtlichen Schüssen auf zwei Männer im niedersächsischen Wolfsburg hat eine Mordkommission Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten, starb ein 30-Jähriger. Ein 31-Jähriger lag weiter mit schwersten Verletzungen in einem Krankenhaus. Es sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, hieß es.

Nach Angaben der Ermittler war der 30-Jährige blutüberströmt und mit schwersten Verletzungen am Dienstagabend auf einer Straße im Stadtteil Vorsfelde gefunden worden. Er starb in der Nacht in einer Klinik in Braunschweig. Den 31-Jährigen fanden Beamte ebenfalls schwerstverletzt in einem Wohnhaus ganz in der Nähe.

Die Einsatzkräfte waren durch den Notruf eines Passanten auf das Geschehen aufmerksam gemacht geworden. Die Abläufe am Tatort und die Hintergründe der Ereignisse seien bislang noch sehr unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Braunschweig und Wolfsburg mit. Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Die Beamten baten unter anderem auch Zeugen, Beobachtungen zu melden.