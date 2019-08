Schreckenstat in Paris

Zu lange auf Sandwich gewartet – Kunde erschießt Bedienung

18.08.2019, 19:41 Uhr | dpa

Polizisten stehen vor einem Schnellrestaurant in einem Vorort von Paris, in dem ein Kunde einen Angestellten erschossen haben soll. (Quelle: dpa)

Ein Mann bestellt in einem Schnellrestaurant ein Sandwich. Als seine Bestellung verspätet eintrifft, ist er offenbar so verärgert, dass er mit einer Pistole auf die Bedienung schießt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Das Sandwich kam ihm wohl nicht schnell genug: In Frankreichs Hauptstadt Paris soll ein Kunde einen Angestellten eines Schnellrestaurants erschossen haben, weil er zu lange auf sein bestelltes Essen warten musste, wie Medien am Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichteten. Demnach hatte der Mann am Freitagabend das Sandwich in einer Pizza-Kette im Vorort Noisy-le-Grand im Osten von Paris geordert, wie die Nachrichtenagentur AFP und der staatliche Radiosender FranceInfo berichteten.







Zeugen sagten den Ermittlern, der Kunde sei ärgerlich gewesen, weil die Bestellung so lange dauere. Er habe dann mit einer Pistole den Angestellten erschossen, hieß es in den Berichten. Herbeigerufene Sanitäter konnten den Mann nicht wiederbeleben. Er habe an der Schulter eine Schusswunde gehabt, berichtete AFP. Der mutmaßliche Täter floh.