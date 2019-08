Verbrechen in Bochum

Mann vergewaltigt 19-Jährige an Hauptbahnhof

30.08.2019, 15:14 Uhr | job, t-online.de

Sie war früh morgens auf dem Weg zur Arbeit: Am Hauptbahnhof in Bochum hat ein Mann eine 19-Jährige vergewaltigt. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung.

Eine 19-Jährige ist am Bochumer Hauptbahnhof auf dem Weg zur Arbeit vergewaltigt worden. Ein etwa 30 Jahre alter Mann habe sie am Donnerstag nahe des Parkhauses in eine Ecke gedrängt und sich an ihr vergangen, teilte die Polizei Bochum mit. Die Beamten bitten um Hinweise auf den Täter.

Die Tat ereignete sich demnach am Donnerstag um 6.45 Uhr. Die 19 Jahre alte Frau aus Herne sei von zu Hause mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof gefahren. Als sie ihn durch den Hinterausgang verließ, sei ihr ein Mann gefolgt, der ihr schon in der Bahn aufgefallen sei. Dann habe der Mann sie an der Bahnhofsvorfahrt nahe des Parkhauses in einer Ecke vergewaltigt.

Polizei sichtet Videomaterial

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, eine "stabile Figur mit sichtbarem Bauchansatz", schwarze glatte Haare, die der mann nach hinten gegelt hatte, einen schwarzen Ziegenbart am Kinn und eine "leicht sonnengebräunte Haut". Er habe einen gepflegten Eindruck gemacht, schwarze Sportschuhe, eine Jeans sowie ein T-Shirt getragen, das oben dunkelblau und unten hellblau war. Über die mögliche Nationalität des Mannes habe das Opfer noch keine Angaben gemacht.





Einem Sprecher der Polizei zufolge sichten die Beamten gerade Videomaterial von den Haltestellen und aus der U-Bahn, wie RTL berichtet. Es gebe aber noch keine Erkenntnisse.