Steinheim bei Höxter

Hochzeitsgäste feuern Schüsse in die Luft

15.09.2019, 09:07 Uhr | job, t-online.de

Gäste einer Hochzeit haben in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen die Polizei auf den Plan gerufen. Sie feuerten mit Schreckschusspistolen. Die sind sie nun erstmal los.

Bei einer Hochzeit in Steinheim bei Höxter haben Gäste mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen. Wegen der "massiven Schussabgabe" rückte die Polizei an. Den Beamten zufolge handelte es sich um eine Feier türkischer Bürger.

Die Feiernden waren demnach offenbar dabei, den Bräutigam zu seiner Hochzeitsfeier abzuholen. Die Polizei ermittelte zwei Personen, die in die Luft geschossen haben. In einem Wagen fanden die Beamten vier Schreckschusspistolen und Munition.





Die Schützen wurden wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt, weil sie ohne Grund in der Öffentlichkeit Schreckschusswaffen benutzt haben. Die Waffen und die Munition wurden sichergestellt.