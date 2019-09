An der Grenze gestoppt

78-Jähriger mit Kokain erwischt – im Wert von 174.000 Euro

17.09.2019, 00:40 Uhr | dpa

Ein Mann aus Köln sitzt in Untersuchungshaft nachdem die Polizei bei ihm mehrere Kilo Kokain gefunden hat. Der 78-Jährige habe bei seiner Einreise aus den Niederlanden nervös und verwirrt gewirkt.

Bundespolizisten haben einen 78-jährigen Mann aus Köln mit Kokain im Wert von 174.000 Euro erwischt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahmen sie ihn bei seiner Einreise aus den Niederlanden nahe der Grenze in Straelen fest. Der Mann habe nervös und verwirrt gewirkt.









Bei der Kontrolle des Autos am Samstagabend fanden die Beamten 2,3 Kilogramm Kokain, das in Handtücher eingewickelt war. Die Drogenpakete hatte der Mann hinter dem Beifahrersitz in einem Fach im Fußraum versteckt. Der 78-Jährige befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft.