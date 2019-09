Bei Polizeikontrolle ertappt

Autofahrer fällt betrunken aus seinem Auto

16.09.2019, 20:38 Uhr | dpa

Ein Mann fährt im Schneckentempo und in Schlangenlinien über die Autobahn in Niedersachsen. Als die Polizei kontrolliert, fällt der 45-Jährige betrunken aus seinem Wagen.

Weil er im Schneckentempo und in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr, hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der Autobahn 29 bei Oldenburg in Niedersachsen angehalten. Der 45-Jährige sei bei der Kontrolle aus dem Auto gefallen und habe nicht mehr gerade stehen oder laufen können, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen mit.







Der Mann war den Angaben zufolge zu betrunken, um einen Alkoholtest zu machen. Im Auto saßen zwei weitere Personen, die laut Polizei augenscheinlich auch betrunken waren. Ein Lkw-Fahrer war auf der Strecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven auf das Auto aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen dem Fahrer den Führerschein ab.