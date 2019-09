Ermittlungen in Baden-Württemberg

20-Jährige tot aufgefunden – 24-Jähriger in Haft

25.09.2019, 16:43 Uhr | dpa

Beamte der Landespolizei Baden-Württemberg: In Bühlertal ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Gewaltverbrechens an einer 20-Jährigen. (Symbolfoto) (Quelle: Silas Stein/dpa)

Nach dem Tod einer jungen Frau im Landkreis Rastatt ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Ein junger Mann wurde am mutmaßlichen Tatort festgenommen.

Nach dem Fund einer toten 20 Jahre alten Frau in Bühlertal (Kreis Rastatt) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 24-Jährige habe "in einer persönlichen Beziehung" mit der Frau gestanden und sei am mutmaßlichen Tatort am Dienstag festgenommen worden, hieß es in einer Polizeimitteilung vom Mittwoch.





Laut Polizei gibt es Hiweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten zunächst noch an. Der Tatverdächtige sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.