Offenbar Amoklauf angekündigt

Großer Polizeieinsatz am Berufsschulzentrum Hoyerswerda

01.10.2019, 15:25 Uhr | dpa

Satellitenbild der Berufsschulzentrums Hoyerswerda: Rechts unten im Bild ist das Bowlingcenter zu sehen, in das die etwa 900 Schüler zurzeit gebracht werden. (Quelle: Screenshot: t-online.de/Google Earth)

Laufender Polizeieinsatz an einem Berufsschulzentrum in Hoyerswerda: Laut Medienbericht wurde an der Schule ein Zettel mit einer Amok-Ankündigung gefunden.

Am Berufsschulzentrum Hoyerswerda gibt es einen Großeinsatz der Polizei. Eine Polizeisprecherin bestätigte entsprechende Medienberichte. Sie sprach von einer "ungeklärten Gefährdungssituation". Das Areal rund um die Schule sei abgesperrt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Nach Informationen des MDR handelt sich um einen angekündigten Amoklauf. In der Schule sei ein entsprechender Zettel gefunden worden. Alle etwa 900 Schüler würden derzeit aus dem Schulgebäude in ein benachbartes Bowlingcenter gebracht.

Mehr in Kürze.