1.100 Euro für ein Kind

Polizei zerschlägt Babyhändler-Ring in Nigeria

01.10.2019, 21:17 Uhr

Babyhändler-Ring in Lagos gesprengt: 19 schwangere Frauen und vier Babys hat die Polizei aus den Händen von Menschenhändlern befreit. (Quelle: Reuters)

Frauen werden angelockt, gefangen gehalten und geschwängert – dann werden ihre Babys verkauft. Dieses menschenverachtende Geschäft hat die nigerianische Polizei jetzt beendet.

Einer ungewöhnlichen Art von Menschenhandel ist die nigerianische Polizei in Lagos auf die Spur gekommen. In der Wirtschaftsmetropole des westafrikanischen Landes befreite sie nach eigenen Angaben 19 schwangere Frauen und vier Babys aus den Händen von Menschenhändlern.

Die meisten jungen Frauen wurden aus dem armen Ostteil des Landes mit dem Versprechen auf Arbeit in die Großstadt gelockt. Dort wurden sie gekidnappt, "um sie zu schwängern und die Babys an potenzielle Kunden zu verkaufen", erklärte Polizeisprecher Bala Elkana am Dienstag. Zwei weibliche Mitglieder der Bande wurden festgenommen.





Nach den Polizeiangaben seien die frisch geborenen Babys dann von den Kidnappern für umgerechnet etwa 1.100 Euro zur Adoption freigegeben worden. Eine der befreiten Frauen erklärte einem lokalen TV-Sender, jegliche Kommunikation mit der Außenwelt sei ihr strikt verboten worden. Ein anderes Opfer berichtete, wie ihr das Baby sofort nach der Geburt weggenommen worden sei. Sie habe es nie wiedergesehen.