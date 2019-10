"Lebhafte Diskussion"

Facebook-Nutzer beschimpft Polizisten und erhält Anzeige

15.10.2019, 18:54 Uhr | dpa

Auf Facebook ließ ein 38-Jähriger seiner Wut über Polizisten freien Lauf. Die Folge: Der Mann erhielt eine Anzeige, nachdem er in dem sozialen Netzwerk Polizeibeamte beleidigt hatte.

Da hätte er sich besser mal bedeckt gehalten: Weil er in einer Facebook-Diskussion um eine Geschwindigkeitskontrolle Polizisten beleidigte, hat ein Mann eine Anzeige kassiert. Der 38-Jährige aus Nordrhein-Westfalen war selbst nicht geblitzt worden. Er hatte sich laut Mitteilung der Polizei an einer "lebhaften Diskussion" beteiligt, die unter dem Eintrag in einer Lippstädter Facebook-Gruppe entstanden war. Dort hatte ein Nutzer ein Foto der Polizisten bei der Radarkontrolle eingestellt.



Der Unbeteiligte schrieb laut Polizei unter anderem – inklusive Rechtschreibfehlern: "Ein aufs maul hauen sollte man denen, Sollten sich lieber um wichtigere Dinge kümmern anstatt den Leuten das Geld aus der Tasche zu leiern."







Später wurden die Kommentare zwar gelöscht, die Polizei hatte sie allerdings vorher schon gesichert.