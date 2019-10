Ohne Führerschein hinterm Steuer

Polizei stoppt mehrere jugendliche Autofahrer

25.10.2019, 15:03 Uhr | AFP

Junger Mann am Steuer: Die Polizei hat in zwei Bundesländern Jugendliche beim Autofahren gestoppt. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Beamte aus verschiedenen Bundesländern haben Jugendliche beim Autofahren erwischt. Die beiden Fahrer waren erst 14 und 15 Jahre alt – sie waren jeweils mit Freunden unterwegs.

Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche am Steuer ertappt. Im ostwestfälischen Paderborn stoppte eine Streife nach Polizeiangaben am frühen Freitagmorgen einen Kleinwagen, an dessen Lenkrad ein 14-Jähriger saß. Er gab an, keinen Führerschein zu besitzen und mit seiner 16-jährigen Beifahrerin aus dem benachbarten Delbrück nach Paderborn gefahren zu sein.

Nun wolle er wieder zurück nach Delbrück – was ihm die Polizisten freilich untersagten. Stattdessen sorgten die Beamten für den Rücktransport des Jungen und seiner Beifahrerin. Zugleich schrieben die Polizisten Strafanzeigen gegen den Jugendlichen und den Halter des Autos.

Strafanzeigen für alle Beteiligten

Auf der Autobahn 64 in Rheinland-Pfalz erwischte die Polizei einen 15-Jährigen aus dem Saarland am Steuer eines Wagens. Der 21-jährige Halter des Fahrzeugs saß dabei auf dem Beifahrersitz, wie die Polizei Trier mitteilte. Demnach geriet das mit vier Menschen besetzte Auto am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn zwischen Luxemburg und Trier in eine Kontrolle.







Nach einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 21-Jährigen, der einen Führerschein besaß, durfte der Halter des Wagens die Fahrt mit seinen drei Mitfahrern fortsetzen. Gegen ihn und den 15-Jährigen wird nun ermittelt.